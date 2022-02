Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter beschießen Kirchenfenster mit Luftdruckwaffe - 3.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Sachbeschädigung an Kirchenfenstern Tatzeit: Nicht genau bekannt Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro verursachten unbekannte Täter an den Fenstern der Marienkirche auf dem Marktplatz. Die Täter hatten vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf die in Blei eingefassten Fenster der Kirche geschossen. Mehrere eingefasste Scheiben sind hierdurch gerissen oder zeigen kreisrunde Sprünge. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Die Schäden wurden heut Morgen bei der Polizei gemeldet. Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

