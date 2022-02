Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Haltestellenschild am Busbahnhof beschädigt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4.- 5. Februar 2022) wurde ein bislang unbekannter Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Bushaltestellenschild in der Straße "Am Bahnhof" in Bösingfeld beschädigte. Er trat mehrfach gegen das Schild der Haltestelle und richtete damit einen Schaden von etwa 2.500 Euro an. Das Kriminalkommissariat 5 nimmt unter der Rufnummer (05222) 98180 Hinweise zur Sachbeschädigung entgegen.

