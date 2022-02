Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Büroräume eines Seniorenheimes.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Montag (4. - 7. Februar 2022) machten sich Einbrecher an den Fenstern eines Seniorenheimes im Gröchteweg zu schaffen. Die unbekannten Täter hebelten diese auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie Büroräume und entwendeten drei Mobiltelefone der Marke "Huawei" sowie ein Tablet der Marke "Samsung", bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeuginnen oder Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell