POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher stehlen E-Bike aus Geschäft.

In der Schloßstraße in Schötmar hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag (6. - 7. Februar 2022) auf ein hochwertiges Fahrrad im Schaufenster abgesehen. Die bislang Unbekannten gelangten in das Geschäft, in dem sie die Eingangstür aufhebelten. Mit einem Elektro-Mountainbike der Marke "Focus" (Typ Sam) im Wert von rund 8.500 Euro machten sie sich anschließend aus dem Staub. Wer in dieser Nacht im Bereich des Fahrradgeschäftes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Rufnummer (05231) 6090.

