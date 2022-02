Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Hotel; Hodenhagen: Licht verscheucht Einbrecher

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.02.2022 Nr. 1

06.02 / Einbruch in Hotel

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag in ein Hotel an der Soltauer Straße ein uns durchsuchten den Bereich der Rezeption. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

05.02 / Licht verscheucht Einbrecher

Hodenhagen: In der Nacht zu Sonntag, zwischen 02.00 und 02.30 Uhr versuchten Unbekannte durch Hebeln an Keller- und Wohnungstür in ein Haus an der Straße Im langen Felde zu gelangen. Als das Licht im Haus eingeschaltet wurde, flüchteten die Täter. Hinweise auf die Flüchtigen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen

