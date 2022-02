Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Handtasche entwendet 2. Allertal BAB 7, Lastkraftzugführer mit 2,75 Promille kontrolliert 3. Soltau, Brillen beschädigt

PI Heidekreis (ots)

1. 04.02 / Handtasche entwendet

Soltau: Am Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, wurde einer 82-Jährigen Soltauerin auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lüneburger Straße durch einen bislang unbekannten männlichen Täter die Handtasche entwendet. Die Geschädigte wurde von dem Mann zuvor in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen des Gesprächs nutzte der Täter eine günstige Gelegenheit, um die Handtasche der Dame zu entwenden. Der Schaden wird auf rund 200,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

2. 04.02 / Lastkraftzugführer mit 2,75 Promille kontrolliert

Allertal / BAB 7: Am Freitag, in den frühen Abendstunden, wurde nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers ein 44-Jähriger Lastkraftzugführer, auf der Bundesautobahn 7 in Richtung Hannover, auf der Tank- und Rastanlage Allertal kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von über 2,75 Promille fest. In der Folge wurde bei dem Lkw-Fahrer eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro erhoben.

3. 05.02 / Brillen beschädigt

Soltau: Am Samstag wurden im Saunabereich der Soltau-Therme, in der Zeit von 17:25 Uhr bis 18:40 Uhr, die Brillen von drei saunierenden Gästen beschädigt. Die Brillen wurden von den Geschädigten vor dem Saunagang abgenommen und auf einer Ablage außerhalb der Sauna abgelegt. Der Gesamtschaden wird auf 300,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

4. 05.02 / Illegales Glücksspiel / Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Soltau: Am späten Samstagabend fand in der Wilhelmstraße ein Einsatz der Polizei wegen Verdachts des illegalen Glückspiels statt. Die eingesetzten Beamten konnten gegen 23:50 Uhr in einem Kellerraum in der Wilhelmstraße insgesamt sieben Personen im Alter von 37 bis 58 Jahren aus dem Heidekreis und aus Hamburg antreffen, welche sich dort zur Veranstaltung eines illegalen Glücksspiels zusammengefunden hatten.

Die Polizeibeamten beendeten die Veranstaltung und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Aufgrund nicht ausreichenden Impfschutzes kommen auf drei der angetroffenen Personen zusätzliche Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

5. 05.02 / Überladung von mehr als 33%

Bad Fallingbostel / BAB 7: Am Samstagmittag ist den Beamten im Rahmen der Streife auf der Bundesautobahn 7, zwischen dem "Walsroder Dreieck" und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, in Fahrtrichtung Hamburg, ein weißer Kleintransporter aufgefallen, der durch einen 51-Jährigen Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen geführt wurde. Im Zuge einer gezielten Verkehrskontrolle des Kleintransporters wurde eine Überladung des Fahrzeugs um mehr als 33%, festgestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unverzüglich untersagt.

6. 05.02 / Diebstahl von Paketen

Walsrode: Am Samstagvormittag kam es zu einem Diebstahl aus dem Lieferwagen eines Paketdienstes, welcher sich in der Straße Am Badeteich befand. Ein männlicher Täter nahm in einem unbeobachteten Moment zwei Pakete aus dem Innenraum des Fahrzeugs und begab sich auf den Innenhof eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Grundstücks, um die Pakete zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Zeugen, die eine männliche Person im Alter von 30 bis 40 Jahren, bekleidet mit einer olivgrünen Arbeitshose, einem dunklen Oberteil und zwei mitgeführten Rewe Papiertüten gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161-98448-0 in Verbindung zu setzen.

7. 06.02 / Kfz-Diebstahl / Verkehrsunfallflucht

Rethem: Am Sonntagmorgen, gegen 05:55 Uhr, verursachte ein Pkw auf der B 209, in Höhe Rethemer Fähre, einen Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Pkw und setzte danach die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Pkw wurde nur wenige Minuten später verlassen in einem Straßengraben an der Kreuzung B 209 / Altenwahlingen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw kurz vor dem Verkehrsunfall im Landkreis Verden von einem Bauernhof entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Umstände bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter 05161-98448-0 in Verbindung zu setzen.

