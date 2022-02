Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Kabel von Baustelle gestohlen; Walsrode: Einbruch in Bahnhofsgaststätte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.02.2022 Nr. 1

01.02 / Kabel von Baustelle gestohlen

Walsrode: Von einer Baustelle an der Großen Schneede entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag mehrere Rollen Kabel im Wert von rund 300 Euro. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

02.02 / Einbruch in Bahnhofsgaststätte

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch stiegen Unbekannte an der Straße Am Bahnhof in eine Gaststätte ein und öffneten diverse Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell