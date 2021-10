Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher wüten im Schulgebäude

Erheblichen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter in einer Schule am Ulmer Kuhberg an.

Ulm (ots)

Dass ungebetene Gäste im Gebäude waren, meldete ein Angehöriger der Schulfamilie am Samstagmorgen dem Polizeirevier Ulm-West. Vor Ort stellte sich den Beamten wahrlich ein Chaos dar. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte das Interesse der Täter eher am Vandalismus denn an fremdem Eigentum gelegen haben. Sie zerstörten mehrere Notausgangschilder, versprühten den Inhalt von aufgefundenen Feuerlöschern in den Fluren und Räumen, rissen Pinnwände um und warfen Fensterscheiben ein. Dabei dürfte ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Das Ganze schienen die Täter auch noch ordentlich zu feiern. In der Schule wurde ein Bierkasten mit zahlreichen leeren Flaschen aufgefunden. Die Täter dürften durch ein Fenster eingestiegen sein. Die Ermittlungen zu dem Einbruch hat das Polizeirevier Ulm-West aufgenommen. Viel Zeit nahmen sich die Beamten für umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Oftmals werden Einbrecher anhand ihrer Hinterlassenschaften ermittelt und können für ihr Tun nach Auswertung der Spuren verantwortlich gemacht werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1888543)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell