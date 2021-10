Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 24-Jähriger Fußgänger wird am Samstagabend Opfer eines versuchten Raubes

Ulm (ots)

Am Samstagabend war ein 24-Jähriger zu Fuß im Bereich der Ludwig-Lang-Straße unterwegs. Er war zuvor in einem dortigen Lebensmittelmarkt und hatte diesen kurz nach 19.30 Uhr verlassen. Auf einem Fußweg zwischen dem Markt und den dortigen Bahngleisen wurde er von drei Männer gestoppt. Diese forderten von dem jungen Mann die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mann kein Geld herausgab, schlugen die drei Männer den Geschädigten brutal nieder und traten mit großer Wucht gegen den Kopf des Mannes. Sie versuchten dann vergeblich, ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß und ließen das Opfer liegen. Der Mann konnte sich zum Einkaufsmarkt schleppen. Dort brach er dann zusammen. Er wurde in schwer verletztem Zustand vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Zur Täterschaft ist bislang nur bekannt, dass es sich um drei jüngere Männer mit arabischem Aussehen handelt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Heidenheim bzw. an die Kripo in Heidenheim, Tel. 07321 322-0, erbeten. +++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) - 1890864 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

