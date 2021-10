Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto fuhr gegen und auf einer Leitplanke

Ulm (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Freitag, vor 20 Uhr passiert sein muss. Den Spuren nach fuhr das Fahrzeug auf der K 7582 vom Flugplatz in Richtung Rot. Nach dem letzten Kreisverkehr war das Fahrzeug nach rechts abgekommen und auf die Leitplanke geraten. Nach ca. 100 m Fahrt auf der Planke kam das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn und anschließend nach links auf das Bankett. Dabei muss der Motor beschädigt worden sein. Eine Ölspur verlief bis nach Bühl. Anhand den am Unfallort gefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich um einen Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau handeln. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem geflüchteten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Laupheim, Tel. 07392/96300, zu melden.

