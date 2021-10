Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Polizeibeamten eingeschlagen

Völlig daneben benommen hat sich ein 14jähriger am Samstagabend in der Ulmer Fußgängerzone

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte, dass eine Gruppe Jugendlicher in der Ulmer Hirschstraße herumgröhlten. Aus der Gruppe heraus wurde immer wieder ein Ball gegen die großflächige Schaufensterscheibe eines Einzelhändlers geschossen. Um dem Einhalt zu gebieten, erteilten die Beamten der Gruppe einen Platzverweis - die Beteiligten sollten ihren Heimweg antreten. Ein 14jähriger war damit gar nicht einverstanden. Da eine Diskussion mit ihm zwecklos war, nahm die Streife den Jugendlichen kurzerhand in Gewahrsam. Er sollte beim Polizeirevier Ulm-Mitte seinen Eltern übergeben werden. Statt einzusehen, dass es jetzt an der Zeit ist, den Anordnungen der Beamten Folge zu leisten, schubste er plötzlich einen Polizisten weg. Dem nicht genug schlug er den 41jähren Ordnungshüter mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das Ganze garnierte der Jugendliche mit zahlreichen Beleidigungen. Er musste von der Streife zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Erst so war sein Transport zur Dienststelle möglich. Der Junge konnte das Polizeirevier erst in Begleitung seines Vaters wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Beamte wurde durch die Faustschläge leicht verletzt. Das ganze Geschehen wurde durch die Polizisten mit ihrer Bodycam gefilmt. Die Aufnahmen dienen in dem Strafverfahren als Beweismittel. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1891257)

