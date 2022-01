Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wertsachen aus PKW entwendet; Ahlden: Einbruch in Ferienhaus; Soltau: Sanitäranlage in Brand gesetzt; Harber: Gegen Brückengeländer geprallt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.01.2022

30.01./Wertsachen aus PKW entwendet

Walsrode: In der Nacht von Samstag zu Sonntag nahmen unbekannte Diebe die Gelegenheit wahr und entwendeten aus einem in der Langen Straße abgestellten Fahrzeug persönliche Sachen und Wertgegenstände des Geschädigten im Wert von 150 Euro.

30.01./Einbruch in Ferienhaus

Ahlden: Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr ein Fenster zu einem Ferienhaus im Mühlendamm aus. Es wurde Werkzeug im Wert von 800 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Hodenhagen, Tel.: 05164/802550, erbeten.

30.01./Sanitäranlage in Brand gesetzt

Soltau: Unbekannte setzten am Sonntag gegen 16:50 Uhr in der Toilettenanlage am Bahnhof in Soltau mehrere Toilettenpapierrollen in Brand. Das Feuer konnte durch Zeugen gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bitte Zeugen sich unter 05191/93800 zu melden.

30.01./Gegen Brückengeländer geprallt

Harber: Am Sonntag gegen 14:50 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Unfall gerufen, der sich auf der Wietzendorfer Straße in Harber ereignete. Ein 32-Jähriger kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Er wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 2,37 Promille. Die Folge waren eine Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

