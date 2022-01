Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Scheune und Lagerhalle aufgebrochen; Soltau: Betrugsmasche: Falscher Polizeibeamter; Buchholz/A.: Autofahrer mit 3,46 Promille.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.01.2022 Nr. 1

27.01./Scheune und Lagerhalle aufgebrochen

Schneverdingen: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es an der Wintermoorer Straße gleich zu zwei Einbrüchen. Unbekannte hebelten den Zugang zu einer Lagerhalle auf und gelangten so in das Gebäude, welches sie ohne Beute gemacht zu haben verließen. Der entstandene Sachschaden wird mit 2000 Euro beziffert. Auf einem Nachbargrundstück drangen sie gewaltsam in eine Scheune ein. Hier entwendeten sie unter anderem Werkzeug, ein Radio sowie eine Kettensäge. Der Schaden beträgt rund 750 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

27.01./ Betrugsmasche: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Soltau: In mehreren Haushalten klingelten am gestrigen Donnerstag wieder die Telefone bei älteren Menschen. Bei deren Rufannahme meldeten sich falsche Polizeibeamte, welche es durch Hinterfragen auf die Vermögenswerte der Gesprächspartner abgesehen hatten. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten richtigerweise das Gespräch, sodass es zu keinen Vermögensschäden kam.

27.01./ Autofahrer mit 3,46 Promille

Buchholz/A.: Ein 39-jähriger Fahrzeugführer fuhr am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr im Eichenweg gegen ein geschlossenes Garagentor und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte anhand von Zeugenmitteilungen kurze Zeit darauf in seinem beschädigten Pkw auf einem Feldweg an der B 214 angetroffen werden. Da sich Anhaltspunkte auf Alkoholeinfluss bei dem Mann ergaben wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,46 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell