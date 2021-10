PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruchdiebstahl aus Gartenhütte +++ Diebstahl eines Motorboots

Hofheim (ots)

1. Einbruchdiebstahl in/aus Gartenhütte

Freitag, 01.10.2021, 19:00 Uhr - Samstag, 02.10.2021, 10:00 Uhr,

65812 Bad Soden am Taunus, Herrnbaustraße, Schrebergartenanlage

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schrebergartenanlage in Verlängerung der Herrnbaustraße in Bad Soden am Taunus zu einem Einbruch in eine Gartenhütte.

Der unbekannte Täter gelangte auf bisher ungeklärte Art und Weise auf das umfriedete Gartengrundstück der Geschädigten. Hier verschaffte man sich daraufhin gewaltsam Zutritt zum Geräteschuppen, um dort zielgerichtet die aufbewahrten Werkzeuge zu entwenden.

Der Gesamtwert des Stehlguts wurde durch die Geschädigten auf einen Zeitwert von ungefähr 520,00 EUR beziffert.

Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise hierzu geben können, so wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der 06196 96 95 0

2. Diebstahl eines Schiffsanhängers einschließlich Motorboots

bis Samstag, 02.10.2021, 12:30 Uhr,

65779 Kelkheim, Max-Planck-Straße

Die Geschädigten stellten ihr auf einem Schiffsanhänger befestigtes Motorboot am Seitenstreifen der Max-Planck-Straße im Kelkheimer Industrie- und Gewerbegebiet ab. Als die Geschädigten nun nach längerer Abwesenheit zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Anhänger, sowie Motorboot nicht mehr aufzufinden waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte Täter das angebrachte Kastenschloss zur Sicherung des Zugmauls gewaltsam öffneten. Im Anschluss hängten die unbekannten Täter den Anhänger am eigenen Zugfahrzeug an und entwendeten diesen samt des aufgebauten, sieben Meter langen Motorboots des Herstellers "Freedom".

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 16.000 EUR.

Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf den / die Täter vor.

Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des Anhängers / Motorboots machen können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Kelkheim unter der 06195 67 49 0

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell