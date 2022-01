Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbrecher unterwegs; Dorfmark: Drogen dabei - Kein Führerschein - Drogentest positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.01.2022 Nr. 1

25.01 / Einbrecher unterwegs

Schneverdingen: Am Dienstag, in den Nachmittags- beziehungsweise frühen Abendstunden kam es in Schneverdingen zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch. Am Ulmenweg schlugen Einbrecher mit einem Stein die Terrassentür eines Hauses ein, betraten und durchsuchten es. Zum Stehlgut kann noch nichts gesagt werden. Am Weißdornweg schlugen vermutlich dieselben Täter ebenfalls mit einem Stein eine Scheibe eines Hauses ein, öffneten eine Tür, ließen aber offensichtlich aus bislang unbekannten Gründen von einer weiteren Tatbegehung ab. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

25.01 / Drogen dabei - Kein Führerschein - Drogentest positiv

Dorfmark: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr einen 34jährigen Autofahrer an der Anschlussstelle Dorfmark. Bei der Kontrolle verlor er einen kleinen Beutel mit Marihuana. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Einen Führerschein hat der Kontrollierte nicht. Die Droge wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Verfahren eingeleitet.

