Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Widerstand am Rande einer Versammlung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.01.2022 Nr. 2

23.01 / Widerstand am Rande einer Versammlung

Walsrode: Am Rande einer nicht angemeldeten Versammlung von Kritikern der aktuellen Corona-Maßnahmen am Klostersee leisteten zwei erwachsene Teilnehmer am Sonntagnachmittag Widerstand gegen die Polizei. Ein Mann und ein Kind überreichten weiße Rosen an die eingesetzten Kräfte und ließen eine Polizistin dabei bewusst foto- und videografieren. Weder der Überreichende noch die beiden foto- bzw. videografierenden Personen trugen eine Mund-Nase-Bedeckung. Auf den Umstand angesprochen, reagierte einer der Fotografen nicht, sondern wendete sich ab, wurde festgehalten und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen zeigten sich beide aggressiv, unkooperativ und wirkten nicht mit. Einer der beiden wurde kurzfristig am Boden fixiert. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

