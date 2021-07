Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reißzwecken auf der Rennstrecke

Marburg-Biedenkopf

Amöneburg

Bei dem Bergzeitfahren "King of Mountain" auf die Amöneburg am Samstag, 03. Juli, gab es durch offenbar ausgelegte Reißzwecken auf der Rennstrecke mehrere platte Reifen. Mittlerweile steht fest, dass komplett schwarze eingefärbte Reißzwecken auf der Rennstrecke zumindest in der Stadt von der Kolpingstraße über die Karlstraße bis zur Bonifatiusstraße lagen. Durch die komplette, nachträglich herbeigeführte schwarze Einfärbung waren die Reißzwecken auf dem Asphalt schon durch Fußgänger so gut wie nicht erkennbar. Während der Fahrt dürften sie für die Radler gänzlich unsichtbar gewesen sein. Die meisten Sportler registrierten das erst durch die im platten Reifen steckende Zwecke. Wie viele Sportler letztlich einen Platten erlitten, steht noch nicht fest. Auf den Aufruf des Veranstalters meldeten sich bereits mehrere Betroffene Nach bisherigem Wissen gab es durch die ganz offensichtlich bewusst und gewollt bearbeiteten und ausgelegten Reißzwecken keine Stürze und damit keine Verletzten. Die Polizei hat nach der Anzeigenerstattung des Veranstalters die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Zuschauer. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat das Verbreiten der Reißzwecken gesehen? Wem ist ein besonders auffälliges Verhalten einer Person vor oder während oder auch nach der Veranstaltung in Erinnerung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

