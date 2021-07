Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrradcodierung bei der Polizei Marburg - Freie Termine!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei Marburg codiert am Mittwoch, 14. Juli, zwischen 9:00 und 15:00 Uhr Fahrräder und es gibt insbesondere für den Vormittag noch freie Termine! Ein Anruf lohnt in jedem Fall, denn auch der nächste Codiertag am Donnerstag, 29. Juli, steht bereits fest und auch da gibt es noch frei Termine. "Erhöhen Sie die Sicherheit ihres Fahrrades durch eine Codierung! Die Codierung lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer zu und macht das Rad daher für den Dieb uninteressant." Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf in der Raiffeisenstraße 1 in 35043 Marburg statt. Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig. Außerdem sollten - soweit möglich - die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnliche Gegenstände abmontiert sein. Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen. Achtung: Carbon- und Leasingräder können nicht codiert werden. Hygiene- und Kontaktbestimmungen Die Polizei weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit den Codierungen aufgrund der Corona-Pandemie folgende Regelungen einzuhalten sind: - vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06421 406 0 (werktags zw. 08 und 15 Uhr) ist unabdingbar erforderlich - zum Termin bitte pünktlich erscheinen, - bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sowie auf den vom RKI empfohlenen Mindestabstand achten Da die Polizei nicht jeden Wunsch auf eine Codierung erfüllen kann, hier ein paar Tipps und Hinweise! Jede Schutz- und Sicherungsmaßnahme erhöht für den Täter das Entdeckungsrisiko. Wer sein Fahrrad codiert und zusätzliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen wie hochwertige, massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerschlösser verwendet, um sein Fahrrad auch im Haus oder in der Garage abzuschließen, der erhöht für einen potentiellen Dieb das Risiko, entweder direkt beim Diebstahl oder aber bei der nächsten Kontrolle erwischt zu werden. Das macht das Fahrrad in diesem Augenblick für den Täter definitiv unattraktiv. Den "alten" Fahrradpass mit allen Daten und Fakten gibt es auch als kostenlose App. Weitere Informationen zu der Veranstaltung, sowie rund um das Thema Fahrradcodierung und das hesseneinheitliche Codierverfahren - F.E.I.N. finden Sie im Internet auf der Seite der Polizei Hessen. https://k.polizei.hessen.de/1127114162

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell