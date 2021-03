Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier sucht Zeugen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses

Bonn / Andernach (ots)

Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen anlässlich eines Vorfalls in der Regionalbahn 25419 zwischen Bonn und Andernach.

Am 04.03.2021, 10:30 Uhr nahm ein bisher unbekannter Mann sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vor. Eine in der Nähe sitzende junge Frau fühlte sich dadurch belästigt und verließ daraufhin den Zug. Der Vorfall könnte von mehreren Bahnreisenden wahrgenommen worden sein.

Die Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, südländisches Aussehen, ca. 50 Jahre, ca. 160 - 170 cm, kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Hose und schwarze Jacke sowie eine OP-Maske

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell