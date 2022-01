Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. BAB 7, Gem. Walsrode

PI Heidekreis (ots)

1.

Am Freitagabend hielt die Polizei auf der BAB 7, Rtg. Hannover, an der Raststätte Allertal-West, einen Pkw aus Hannover an und kontrollierte diesen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ihm die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden war. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren waren die Folge. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen die 36-jährige Beifahrerin eingeleitet, die als Halterin die Fahrt zuließ.

