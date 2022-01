Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Handy entwendet; Soltau: Glätte: Gegen Baum geprallt

Heidekreis (ots)

20.01./Handy entwendet

Soltau: Am 20.01.22, gegen 18:50 Uhr, wurde ein 24 Jähriger in einer Wanderhütte am Böhmewald von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und abgelenkt. Ein zweiter Täter entwendet während des Gespräches das Handy des Mannes welches dieser kurz abgelegt hatte. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Beide Männer sollen im Alter von 18-20 Jahre gewesen sein. Sie waren ca. 170 und 180 cm groß, sportlich und trugen dunkle Kapuzenjacken. Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienstelle Soltau unter 05191/93800 entgegen.

20.01./ Glätte: Gegen Baum geprallt

Soltau: Am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr, geriet ein 29-jähriger Autofahrer auf glatter Fahrbahn der Kreisstraße 2 bei Harmelingen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit dem Pkw gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf 15500 geschätzt.

