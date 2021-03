Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210326.2 Padenstedt: Ermittlungsstand zum Vermisstenfall Padenstedt

Padenstedt (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Seit dem 28.02.2021, 21:30 Uhr, wird die 48-jährige Christianne Shemul Beyring-Groosman vermisst. Am 12.03.2021 fand man den Leichnam ihres Ehemannes an einem Bahngleis in Padenstedt. Die Ermittlungen in diesem Vermisstenfall durch die Staatsanwaltschaft Kiel, die Kommissariate 1 und 6 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und der Kriminalpolizei aus Neumünster haben bis jetzt zu keinem neuen Sachstand geführt. Sie laufen weiter in alle Richtungen.

Am Montag, 22.03.2021, gingen die Ermittler Zeugenhinweisen nach, wonach am Montag, 01.03.21, im Bereich von Krogaspe eine Frau mit ähnlicher Beschreibung gesehen worden sein soll. Die Anwohnerbefragung und eine Befragung von Fahrzeugführern im morgendlichen Berufsverkehr brachte keine neuen Ermittlungsansätze.

Der Verbleib von Christianne Shemul Byring-Groosman und die Umstände ihres Verschwindens bleiben auch weiterhin ungeklärt.

Die Ermittler bitten deshalb erneut darum, dass sich Personen unter der Telefonnummer 0431-160 3333 melden mögen, die Hinweise zu den Umständen des Verschwindens der 48-Jährigen geben können oder die sie am Wochenende ihres Verschwindens oder auch an den Tagen danach gesehen haben.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell