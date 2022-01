Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heber

Bad Fallingbostel: Suche nach vermisster 80-Jähriger - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2022 Nr. 1

20.01 / Suche nach vermisster 80-Jähriger - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Heber / Bad Fallingbostel: Die Polizei sucht weiterhin nach der vermissten 80jährigen Rosemarie Sch. aus Bad Fallingbostel (wir berichteten) und bittet die Bevölkerung erneut um Hinweise. Die Vermisste wurde nach bisherigen Erkenntnissen letztmalig am Freitag, 07.01.22 oder Samstag, 08.01.22 gesehen. Am vergangenen Sonntag ist das Auto der Frau, ein roter Renault Twingo von der Polizei in einem Waldgebiet in der Gemarkung Heber, nördlich der B3, Scharrler Straße - festgefahren auf einem Waldweg - aufgefunden worden. Dort hat es bereits mehrere Tage gestanden. Die Polizei fragt: 1. Wer hat die Vermisste seit dem 07./.08. Januar 2022 gesehen? 2. Wer hat das Fahrzeug in der zwischen dem 07./.08. Januar und dem vergangenen Sonntag gesehen? 3. Wer kann Angaben dazu machen, wie lange das Fahrzeug bereits im Wald gestanden hat?

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes in Soltau unter 05191/9380-411.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis