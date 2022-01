Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher ohne Beute; Schneverdingen: Einstieg durch Fenster; Bispingen: Werkzeug aus Transporter gestohlen; Honerdingen

Buchholz

Bassel: Drogentests positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.01.2022 Nr. 1

18.01 / Einbrecher ohne Beute

Bad Fallingbostel: Am Dienstagabend, gegen 22.17 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Geschäfts an der Vogteistraße mit einem Stein ein und begab sich in das Objekt. Auf der Suche nach Geld durchwühlte er die Kasse und entfernte sich anschließend ohne Diebesgut vom Tatort in Richtung Bürgerhof. Täterbeschreibung: männlich, etwa 165 cm groß, südländische Erscheinung, trug eine schwarze Jacke - Art Bomberjacke, eine dunkle Hose, eine schwarze Wintermütze oder Kapuze und eine weiße FFP2-Maske. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

18.01 / Einstieg durch Fenster

Schneverdingen: Nachdem der Einstieg über die Haustür misslang, drangen Unbekannte von Montag auf Dienstag über das Schlafzimmerfenster in ein Objekt am Seekamp ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

18.01 / Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bispingen: In der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr und Dienstag, 08.30 Uhr drangen Unbekannte mittels Blechstechens an der Hecktür in einen Kleintransporter ein und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Soltauer Straße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

18.01 / Drogentests positiv

Honerdingen / Buchholz / Bassel: Ein 32-Jähiger wurde am Dienstagnachmittag von der Polizei in Honerdingen angehalten und kontrolliert. Ein von ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Ein 31-Jähriger, der in Buchholz kontrolliert wurde, räumte den Konsum von Drogen ein. Auch sein Test reagierte positiv auf THC. Gegen 23.00 Uhr wurde ein 29-Jähriger in Bassel überprüft. Der Mann zeigte Ausfallerscheinungen, lehnte allerdings einen Test ab. In allen Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell