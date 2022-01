Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Versammlungsteilnehmer verstoßen gegen Allgemeinverfügung - Polizei schreitet ein

Heidekreis (ots)

17.01 / Versammlungsteilnehmer verstoßen gegen Allgemeinverfügung - Polizei schreitet ein

Heidekreis: In vier Orten des Heidekreises kam es am Montagabend, in der der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr zu Veranstaltungen im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen. Während die Polizei bei der Veranstaltung in Munster pro Corona-Maßnahmen keine Verstöße verzeichnete, musste sie in Schneverdingen und Buchholz tätig werden. In Schneverdingen zeigten sich die rund 50 Teilnehmer unkooperativ. Einige von ihnen trugen keine Mund-Nase-Bedeckung (MNB), eine führte ein Messer und ein Reizstoffsprühgerät mit sich, was bei der Teilnahme an einer Versammlung untersagt ist und eine Straftat darstellt. In Buchholz zeigten sich die 40 Teilnehmer grundsätzlich kooperativ. Eine Personengruppe trug keine MNB. Für beide Versammlungen galt, ebenso wie für eine weitere Versammlung von sechs Personen in Soltau, dass sie nicht angemeldet waren. Die Polizei leitete insgesamt 15 Verfahren ein, stellte 16 Personalien fest und sprach sieben Platzverweise aus.

