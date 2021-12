Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots)

Dass man nicht "vergessen" sollte, sein Auto abzuschließen, mussten am Wochenende erneut zwei Personen lernen. In der Josefstraße beobachtete am Sonntag eine Zeugin einen jungen Mann, der sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte, dabei öffnete er die Fahrzeuge und durchsuchte die Innenräume. Der Mann entfernte sich in Richtung Steinstraße. Die Zeugin beschrieb den Mann als circa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und einen Bart, etwas länger als ein 3-Tage-Bart. Er trug eine schwarz/graue Jacke. Beide Pkws waren nicht abgeschlossen. Deshalb nochmal der Hinweis: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell