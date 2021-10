Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Fabrikhalle in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Brand in einer Fabrikhalle in der Raiffeisenstraße in Brettorf.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dötlingen, Brettorf, Neerstedt und Wildeshausen löschten das Feuer.

Die Flammen verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 350.000 Euro.

Die Ursache für den Brand in einem Durchlufttrockner des Betriebes ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell