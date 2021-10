Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Großenkneten/Ahlhorn -Einbruch in Schmuckgeschäft +++ Ganderkesee/Stenum - Feuerwehreinsatz in Seniorenheim-

Delmenhorst (ots)

Großenkneten/Ahlhorn -Einbruch in Schmuckgeschäft-

Am Sonntag, den 24.10.2021, in der Zeit von 05:40 Uhr bis 05:45 Uhr, kam es in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn zur einem Einbruchdiebstahl. Zurzeit noch unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Schmuckgeschäft ein und entwendeten diversen Schmuck und Bargeld. Über die genaue Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 entgegen.

Ganderkesee/Stenum - Feuerwehreinsatz in Seniorenheim- Am Sonntag, den 24.10.21, gegen 07:00 Uhr, kam es aufgrund einer kleinen Rauchentwicklung in einem Seniorenheim in Stenum zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrok. Grund dieses Einsatzes war, dass eine eingeschaltete Stehlampe in dem Zimmer einer Bewohnerin auf ein Sofa umgefallen war und der Bezug durch die warme Glühlampe zu schmoren anfing. Durch die Geistesgegenwärtigkeit eines Mitarbeiters konnte durch ein sofortiges Löschen mit einem Glas Wasser Schlimmeres verhindert werden. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell