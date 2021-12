Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand am frühen Montagmorgen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In dem Vorraum einer Bankfiliale in der Marktstraße ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch strömte in ein anliegendes Mehrparteienhaus. Alle Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schadensausmaß und Höhe konnten bislang noch nicht abgeschätzt werden. Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

