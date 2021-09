Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec gestohlen

Selfkant-Heilder (ots)

Unbekannte Täter erbeuteten am Dienstag, 7. September, zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr, ein blaues Pedelec der Marke Victoria. Dieses hatte verschlossen vor einer Praxis an der Straße Am Sportplatz gestanden.

