Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen halten Tatverdächtigen fest

Bochum (ots)

Am 30. Juni, gegen 13.30 Uhr, wurde der Bochumer Polizei eine Auseinandersetzung im Bereich eines Einkaufszentrums / U-Bahn-Bereich an der Kortumstraße 89 gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, die einen polizeibekannten 28-jährigen ohne festen Wohnsitz festhielten. Dieser zeigte sich sehr aggressiv und hatte bereits Warenständer vor einem Geschäft beschädigt.

Kurz vorher soll er ein etwa zehn Jahre altes Mädchen in einer Straßenbahn (Linie 302 aus Richtung Wattenscheid) unsittlich bedrängt haben. Andere Fahrgäste reagierten sofort auf die Situation hielten den Tatverdächtigen in der Bahn bis zur Bochumer-Innenstadt fest. Das Mädchen entfernte sich bereits an der Haltestelle "Alte Heide" aus der Straßenbahn.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm auch eine entwendete Geldbörse aufgefunden, welche er einem der Fahrgäste der Straßenbahn entwendet hatte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Diese sucht jetzt zur weiteren Sachverhaltsabklärung das unbekannte Mädchen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

