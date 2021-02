Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Weltkriegsbombe in Niederrad: Pressetermin

Frankfurt am Main (ots)

Wie den Medien bereits bekannt, wird am Sonntag, 21. Februar 2021 in Niederrad eine 500kg-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft. Im Anschluss an eine erfolgreiche Bombenentschärfung, die unter Umständen bis in die Abendstunden dauern kann, stehen Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner nachfolgender Behörden, am Fundort der Bombe (Saonestraße, Baustellenzufahrt Höhe H.-Nr. 8), für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung.

- Kampfmittelräumdienst Regierungspräsidium Darmstadt (Entschärfer Herr Majunke sowie Dezernatsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Regierungspräsidiums Herr Rech) - Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main (voraussichtlich Leiterin Einsatzstab Frau Reininger) - Polizei Frankfurt (diensthabender Pressesprecher) - Gesundheitsamt Stadt Frankfurt am Main (voraussichtlich stellv. Amtsleiter Herr Dr. Walczok) - Feuerwehr Frankfurt am Main (diensthabende Pressesprecherin)

Beginn wird etwa 30 bis 45 Minuten nach Freigabe des Gefahrenbereichs sein. Während der Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen informieren Feuerwehr und Polizei über deren Twitter Kanäle zur aktuellen Lage.

Medienvertreter können die einzelnen Pressesprecher darüber hinaus wie folgt telefonisch erreichen:

- Feuerwehr Frankfurt am Main: 069 / 212 726 309. - Regierungspräsidium Darmstadt: 0175 / 664 426 14. - Polizeipräsidium Frankfurt am Main: 0173 / 65 97 905.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Sonntag der Aufenthalt im Evakuierungsbereich (rote Zone) ab 8 Uhr und in der Schutzzone (gelb) ab 11 Uhr nicht mehr gestattet ist. Eine interaktive Karte können Sie hier aufrufen: https://t1p.de/lsz3.

Eine Berichterstattung aus der Betreuungsstelle ist im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich.

Nach erfolgter Entschärfung wird vom Kampfmittelräumdienst ein Foto von der Bombe aufgenommen und der Presse über das OTS Presseportal der Feuerwehr Frankfurt am Main zur Verfügung gestellt.

