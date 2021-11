Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 19. November 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: falsche Handwerker unterwegs

Donnerstag, 18.11.2021, gegen 11:00 Uhr

Am Donnerstagvormittag klingelten zwei bislang unbekannte männliche Personen an der Wohnungstür einer 86-jährigen Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im Bessmerweg in Salzgitter Lebenstedt. Sie gaben sich gegenüber der Seniorin als Handwerker aus, berichteten von einem Rohrbruch in der Nachbarwohnung und gaben an, die Leitungen in der Wohnung der Seniorin kontrollieren zu müssen. Nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten, habe die Seniorin den Diebstahl von Schmuck im Wert von zirka 300 Euro festgestellt. An dieser Stelle ergeht nochmals der Hinweis ihrer Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, fragen sie im Zweifelsfall bei den entsprechenden Stellen, wie z. B. bei der Hausverwaltung, über die Rechtmäßigkeit des Besuchs nach. Hinweise: 05341 / 1897-0.

