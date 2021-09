Polizei Mettmann

POL-ME: 89-jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt - Mettmann - 2109141

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag (27. September 2021) kollidierte der Fahrer eines Linienbusses auf der Schwarzbachstraße mit einem 89-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 11:00 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer eines Liniengelenkbusses die Johannes-Flintrop-Straße aus südlicher Richtung kommend. In Höhe des Jubiläumsplatzes hatte er die Absicht, nach links auf die Schwarzbachstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang wurde er, nach eigenen Angaben, durch einen am Fahrbahnrand abgestellten Streifenwagen der Polizei abgelenkt. Ohne auf den bevorrechtigten Fußgängerverkehr zu achten, bog der 40-Jährige in die Schwarzbachstraße ein und kollidierte mit einem 89-jährigen Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt die Schwarzbachstraße überqueren wollte.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell