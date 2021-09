Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet und von Unfallstelle geflohen - Polizei stellt Verursacher dank aufmerksamem Zeugen - Velbert - 2109140

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend (27. September 2021) missachtete ein 19-jähriger Velberter mit seinem VW Golf im Kreuzungsbereich Schloßstraße / Friedrichstraße in Velbert die Vorfahrt eines 45-jährigen Mercedes Benz Fahrers. Beide Fahrzeuge konnten durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Der 45-jährige Essener lenkte hierbei seinen Mercedes Benz in eine Grünanlage, wo dieser schwer beschädigt stehen blieb. Der 19-Jährige floh von der Unfallstelle, konnte jedoch dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Die Beamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 22:55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Velberter mit seinem VW Golf die Friedrichstraße in Richtung Schloßstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die zu diesem Zeitpunkt mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines Mercedes Benz, welcher die Schloßstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Nach Angaben eines 22-jährigen Zeugen, welcher zum Unfallzeitpunkt die Schloßstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr, konnte der 19-Jährige nur durch eine Lenkbewegung nach links einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mercedes Benz verhindern. Auch der Merceces Benz Fahrer wich dem VW Golf aus. Er lenkte sein Fahrzeug nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung.

Der Unfallverursacher floh mit seinem VW Golf über die Schloßstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, ohne sich um den verunfallten Mercedes Benz zu kümmern. Der aufmerksame Zeuge informierte die Polizei und kümmerte sich um den glücklicherweise nur leicht verletzten 45-Jährigen.

Die Beamten konnten den flüchtigen Fahrer an der Halteranschrift antreffen. Sie stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

Der 45-jährige Mercedes Benz Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Der entstandene Flurschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

