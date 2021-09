Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksame Zeugin verhindert Baustellendiebstahl - Velbert - 2109137

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagabend (25. September 2021) zwei Diebe auf frischer Tat nach einem Baustellendiebstahl an der Voßkuhlstraße in Velbert-Langenberg stellen konnten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ordneten bei dem alkoholisierten Fahrer zudem eine Blutprobe an.

Das war geschehen:

Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin zwei verdächtige Personen auf dem Bahngleis des Bahnhofes in Velbert-Langenberg an der Voßkuhlstraße. Als die Männer Baumaterialien in einen weißen Caddy luden, informierte sie folgerichtig die Polizei.

Die Beamten trafen auf ihrer Anfahrt zum Einsatzort auf der Frohnstraße auf einen weißen Renault Kangoo mit geöffneter Heckklappe und zwei aus dem Laderaum herausragenden, circa 3 Meter langen Holzbalken. Die Polizei stoppte die Fahrt des Renault und konnte im Rahmen einer Befragung der aufmerksamen 50-jährigen Zeugin die Fahrzeuginsassen zweifelsfrei als Tatverdächtige identifizieren.

Die Beamten stellten fest, dass die 36 und 39 Jahre alten Männer zwei circa 3 Meter lange Holzbalken sowie zehn kleinere Holzbalken und eine Vliesrolle im Gesamtwert von circa 700 Euro von einer Baustelle am Langenberger Bahnhof entwendet hatten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Die Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher und führten bei dem 36-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durch, welcher mit circa 1,4 Promille (0,69 mg/l) positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung wurde der 36-Jährige zur Polizeiwache Velbert gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde.

Im Rahmen weitergehender Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten, neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Im Anschluss wurde der 36-Jährige von der Polizeiwache entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell