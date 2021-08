Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0943 Frankfurt-Westend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (05.08.2021) geriet im Stadtteil Westend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 20.30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße ein Feuer aus. Glücklicherweise hielt sich niemand in der betroffenen Wohnung auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bezüglich der Brandursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern die Ermittlungen an.

