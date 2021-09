Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Handydiebe - Ratingen - 2109136

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag (24. September 2021) stellte die Polizei zwei Diebe im Alter von 12 und 13 Jahren, die zuvor vier Mobiletelefone aus einem Fachgeschäft an der Oberstraße in Ratingen entwendet hatten. Ein dritter noch unbekannter Täter flüchtete mit der Tatbeute. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:05 Uhr betraten ein Mädchen und ein Junge ein Mobilfunkfachgeschäft an der Oberstraße 26 in Ratingen. Unmittelbar nach Betreten der Verkaufsräume begaben sie sich zu dem linksseitig gelegenen Ausstelltisch und griffen sich vier Handys der Marke "apple". Gewaltsam eigneten sie sich die mit einer Sicherung befestigten Mobilfunkgeräte an und flohen mit ihrer Tatbeute über die Oberstraße in Richtung Mülheimer Straße.

Der Geschäftsinhaber informierte umgehend die Polizei, welche die noch minderjährigen Diebe im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung auf dem Hauser Ring in Höhe der Friedhofstraße antreffen und stellen konnte.

Die 12 und 13 Jahre alten Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die entwendeten Mobiltelefone im Wert von circa 4.000 Euro konnten bei den Kinder nicht aufgefunden werden und wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Kinder sowie den bisher noch unbekannten Mittäter ein.

Der 13-jährige Junge wurde im Laufe des Nachmittages an seine Erziehungsberechtigten übergeben, das 12-jährige Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamtes überbracht.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem bisher noch unbekannten Mittäter oder zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

