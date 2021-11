Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 18. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in ein Wohnhaus

Mittwoch, 17.11.2021

Unbekannte Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohner nach Aufhebeln der Terrassentür am Mittwoch, 17.11.2021, in ein Wohnhaus in Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße. Ob etwas entwendet worden ist kann derzeit nicht gesagt werden. Auch zum entstandenen Sachschaden könne keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

