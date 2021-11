Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.11.2021:

Peine (ots)

Graffiti an der Grundschule in Dungelbeck

Am Morgen des 18.11. wurde an der Grundschule in Dungelbeck festgestellt, dass unbekannte Personen zwei Graffitis gesprüht haben. Die Klinkerfassade des dortigen Jugendtreffs ist mit schwarzer Farbe beschädigt worden. Der Schaden ist noch nicht gesichert einschätzbar, da die Reinigung eventuell durch eine Fachfirma stattfinden muss. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

