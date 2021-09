Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte heben Gullideckel aus

Höxter (ots)

Unbekannte haben am Freitag, 27. August, gegen 1 Uhr, einen Gullideckel in der Gartenstraße in Höxter in Höhe Hausnummer 13 ausgehoben. Am folgenden Tag, 28. August, wurde ein weiterer offener Gullideckel entdeckt, der sich nur 30 Meter von dem anderen Gullideckel befindet.

Die Polizei Höxter ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang nach einer Gruppe von drei Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gesucht. Einer von ihnen soll einen weißen Pullover getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05271/962-0. /nig

