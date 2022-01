Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ehrhorn: Brand auf Abrissgelände; Bad Fallingbostel: 19-Jähriger geschlagen und getreten; Munster: Gullydeckel entwendet; Bad Fallingbostel: Einbruch in Gebäude des Landkreises

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2022 Nr. 1

17.01 / Brand auf Abrissgelände

Ehrhorn: Unbekannte setzten in der Nacht zu Montag einen Gebäudetrakt auf dem Gelände der ehemaligen Endo-Klinik in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der abgebrannte Gebäudeteil hat eine Größe von etwa 10 x 50 Meter. Auf dem Gelände finden zur Zeit Abrissarbeiten statt. Ob ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

16.01 / 19-Jähriger geschlagen und getreten

Bad Fallingbostel: Ein 19-Jähriger ist am späten Sonntagabend auf dem Gelände des Ankunftszentrums aus einer Personengruppe heraus mit Faustschlägen und Fußtritten leicht verletzt worden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sicherheitsdienst konnte neun flüchtende Bewohner stellen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Zuvor hatten Teile der Gruppe einen 18-Jährigen auf dem Hartemer Weg angesprochen, am Kragen gepackt und unter Vorhalt eines Klappmessers Wertsachen verlangt. Als sich das Opfer leicht wehrte, gaben die Täter auf und entfernten sich in Richtung Zentrum. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

16.01 / Gullydeckel entwendet

Munster: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag im Greifenweg (Fußgängerzone) einen Gullydeckel. Hinweise zum Geschehen sowie zum Verbleib des Deckels nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

17.01 / Einbruch in Gebäude des Landkreises

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende ein Fenster des Landkreis-gebäudes an der Vogteistraße auf, drangen ein und öffneten im Gebäudeinneren gewaltsam weitere Türen. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

16.01 / Test reagiert positiv auf Kokain

Munster: "Kokain" zeigte der Drogentest an, den ein Autofahrer am Sonntagnachmittag im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle auf der Uelzener Straße durchführte. Die Weiterfahrt wurde dem 28-Jährigen untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell