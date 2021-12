Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Testzentrum - Ratingen - 2112116

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht von Heiligabend, 20:00 Uhr, auf den 1. Weihnachtstag, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Corona-Testzentrum auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts Am Sandbach in Ratingen. Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen die Eingangstür des Containers auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Maßnahmen zur Spurensicherung und erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden durchgeführt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell