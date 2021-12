Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 2112114

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen des 24.12.2021 gegen 10:25 Uhr befuhr ein 48 jähriger Wuppertaler mit seinem Ford die Friedrich-Ebert-Straße in Velbert in nordwestlicher Richtung und beabsichtigte an der Einmündung Noldestraße nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer parallel geradeaus fahrenden 55 jährigen Radfahrerin aus Velbert, die in der Folge schwer verletzt wurde. Sie wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1600 Euro.

