Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf Spielhalle - Mettmann - 2112113

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zum Freitag, den 24.12.2021 gegen 02:05 Uhr beabsichtigte die 53 jährige Mitarbeiterin einer Spielhalle am Benninghofer Weg in Mettmann diese nach Geschäftsschluss zu verlassen. Hierbei wurde sie vor der Tür von zwei maskierten Männern abgefangen und zurück in die Spielhalle geschoben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie Bargeld. Da der offenstehende Tresor leer war und auch die weitere Nachschau nach Bargeld negativ verlief, verließen die beiden Tatverdächtigen die Spielhalle ohne Beute und flüchteten fußläufig in Richtung Stadtwald. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften verlief negativ. Die beiden männlichen Täter waren schlank, hatten ein südländisches Erscheinungsbild, trugen schwarze Sturmhauben, schwarze Winterjacken, dunkle Jogginghosen, dunkle Schuhe und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie können ergänzend wie folgt beschrieben werden: 1. ca. 175 cm groß ca. 22-26 Jahre alt 2. ca. 185-190 cm groß ca. 22-26 Jahre alt Kinnbart

Haben sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Angaben zur Tat machen, dann richten sie ihre Hinweise bitte an die Polizei in Mettmann unter 02104/982-6250 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell