Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI HK vom 16.01.2022

Pressemeldung der PI Heidekreis vom 16.01.22

Soltau

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitagabend verunfallt ein 19-jähriger Fahrzeugführer in Soltau, Gemarkung Ellingen, tödlich. Auf der Verbindungsstraße zwischen Wieheholz und Ellingen, unmittelbar vor der Einmündung auf die B 71, kommt der junge Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, verliert die Kontrolle über seinen Kleinwagen und überschlägt sich. Im Seitenraum kollidiert er mit einem Baum. Für den jungen Mann kommt jeder Hilfe zu spät; er verstirbt noch an der Unfallstelle. Zwei weitere jugendliche Insassen des Pkw können schwerverletzt aus den Trümmern geborgen werden und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag wird ein 29-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle im Soltauer Stadtgebiet unterzogen. Der VW-Fahrer absolviert einen Drogenvortest, der den Verdacht des Konsums von Kokain nahelegt. Es wird durch die Polizeibeamten eine Blutprobe angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird ihm die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Dem 29-jährigem droht ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Walsrode

Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Am Freitag, dem 14.01.2022, um 09:18 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Passantin schwer verletzt wird. Eine 55-jährige Fußgängerin wartet zunächst am Fahrbahnrand, um die Straßenseite zu wechseln. Ein sich nähernder 86-jähriger Fahrzeugführer zeigt mit dem rechten Fahrtrichtungsanzeiger an, offensichtlich auf einen Parkplatz fahren zu wollen, woraufhin die Passantin vor ihm die Fahrbahn tritt. Der Fahrzeugführer biegt jedoch nicht ab und erfasst die Frau, in Folge dessen sie schwere Verletzungen davonträg.

Walsrode

Alkoholisierte Fahrzeugführerin

Am Samstag 15.01.2022, um 00:50 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte im Stadtgebiet Walsrode eine 53-jährige mit ihrem Pkw. Als Fahrzeugführerin zeigte sie zuvor eine äußerst auffällige Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,82 Promille. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und der Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Schwarmstedt OT Gilten

Unfall nach Rotlichtverstoß

Am 14.01.2022, um 18:35 Uhr, missachtet ein 50-jähriger Fahrzeugführer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage in der Ortsdurchfahrt und kollidiert in Folge dessen im Kreuzungsbereich mit dem Pkw der 48-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Hierdurch werden die Pkw stark beschädigt; zu Personenschäden kommt es nicht.

