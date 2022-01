Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Heizung gestohlen; Bispingen: Laubbläser gestohlen; Soltau: Einbrecher entwenden Fernseher; Schneverdingen: Einbrecher von Nachbarn überrascht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.01.2022 Nr. 1

12.01 / Heizung gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 und Mittwoch, 08.00 Uhr mit einem Fahrzeug auf den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks an der Hamburger Straße und entwendeten eine Heizung im Wert von rund 3.500 Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

12.01 / Laubbläser gestohlen

Bispingen: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte aus einem Schuppen an der Straße Tannenwald einen Laubbläser der Marke Stihl im Wert von 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bispingen unter 05194/982460 in Verbindung zu setzen.

12.01 / Einbrecher entwenden Fernseher

Soltau: Nachdem es Einbrechern nicht gelang, die rückwärtig gelegenen Fensterelemente eines Hauses am Lönsweg aufzuhebeln, warfen sie die Scheibe eines Seitenfensters mit einem Stein ein. Sie betraten das Objekt durch das Fenster, durchsuchten es und entwendeten einen Fernseher im Wert von rund 100 Euro. Weiteres Stehlgut ist bisher nicht bekannt. Der Schaden an den Fenstern wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

12.01 / Einbrecher von Nachbarn überrascht

Schneverdingen: Am Mittwochmittag, zwischen 13.00 und 13.15 Uhr versuchten Einbrecher mittels eines Schraubendrehers die Wohnungstür eines Hauses an der Weststraße aufzuhebeln. Während der Ausführung wurden sie von Nachbarn bemerkt und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

12.01 / Sachbeschädigungen an Grundschule und auf Sportplatz

Munster: In der Zeit zwischen Freitag, 07.01. und Mittwoch, 12.01.22 sprühten Unbekannte mehrere Schriftzüge in roter Farbe an eine Mauer auf dem Schulhof der Grundschule Am Hanloh. Im selben Zeitraum beschädigten sie auf dem Sportplatz zwei Fensterscheiben eines Gebäudes, in dem die Umkleidekabinen untergebracht sind. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

12.01 / Sattelzug rollt in Graben, Fahrer betrunken (Foto anbei)

Walsrode / A7: Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Donnerstag die Polizei darüber, dass ein Lkw auf dem Parkplatz Wolfsgrund, A7, Gemarkung Walsrode verunfallt sei. Als die Beamten am Ort eintrafen stellten sie fest, dass ein Sattelzug in gerader Linie zu einer leeren Lkw-Parkspur mit dem vorderen Fahrzeugteil im Graben stand und dort mit einem Baum kollidiert war. Der 58jährige Fahrer gab an, den Lkw am Abend abgestellt zu haben und irgendwann eingeschlafen zu sein. Offensichtlich habe er die Handbremse nicht angezogen, sodass das Fahrzeug nach vorne gerollt sei. Gefahren sein wollte er nicht. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest und ließen ihn einen Test durchführen. Das Ergebnis lautete 1,67 Promille. Daraufhin ordneten sie die Entnahme zweier Blutproben an und leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Auswertung der Spurenlage und des Fahrtenschreibers dürfte sich der Lkw tatsächlich aufgrund unzureichender Sicherung allein in Bewegung gesetzt haben. Anschließend war jedoch abzulesen, dass gegen 22.45 Uhr versucht wurde, den Sattelzug durch Rangieren aus dem Graben zu fahren, was nicht gelang. Für diese Fahrt kam nur der Fahrer in Frage. Der Lkw wurde von einer Firma geborgen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

