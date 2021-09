Hochschule der Polizei

HDP-RP: Zwei neue Spitzensportler bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt

Büchenbeuren (ots)

Die beiden Spitzensportler Natalie Weber (Rudern) und Leon Brescher (Straßenradfahrer) wurden kürzlich bei der Polizei Rheinland-Pfalz als Polizeikommissaranwärterin bzw. -anwärter eingestellt.

Der neue Leiter der Hochschule der Polizei (HdP), Uwe Lederer, überreichte den hoffnungsvollen Nachwuchstalenten ihre Ernennungsurkunden und wünschte ihnen gleichzeitig viel Erfolg auf ihrem weiteren beruflichen sowie sportlichen Lebensweg.

Natalie Weber wurde erst im Juli diesen Jahres Vizeweltmeisterin im Rudern (Doppelvierer Leichtgewicht), nachdem sie bereits im letzten Jahr in der gleichen Bootsklasse Vizeeuropameisterin geworden war. Leon Brescher feierte 2019 seinen bisher größten Erfolg, als er im Zeitfahren Rheinland-Pfalz-Meister wurde. Beide gelten als große Nachwuchstalente und haben das Ziel, sich in der nationalen bzw. internationalen Spitze ihrer Sportart zu etablieren. Das polizeiliche Studium im Bereich Spitzensport findet hauptsächlich an der Hochschule der Polizei Hessen als Kooperationspartner der HdP statt. Die Studienzeit ist dabei von drei auf viereinhalb Jahre verlängert, damit die Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben, parallel ihre sportlichen Höchstleistungen erbringen zu können. Um in die Spitzensportförderung aufgenommen zu werden, müssen die Sportler die regulären Einstellungsprüfungen für den Polizeidienst bestehen und die Zugehörigkeit zu einem Bundeskader ihrer jeweiligen Sportart nachweisen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

