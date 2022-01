Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

A7

B71: Polizei stoppt 21jährigen Raser

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.01.2022 Nr. 2

10.01 / Polizei stoppt 21jährigen Raser

Soltau / A7 / B71: Polizeibeamte stellten am Montagabend einen 21jährigen Raser aus Wietzendorf, der versucht hatte, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten hatten den Heranwachsenden mit seinem Wagen auf der Autobahn mit ihrem zivilen PPS-Fahrzeug (Police-Pilot-System) in einer 120-Km/h-Zone gegen 22.00 Uhr mit vorwerfbaren 191 Km/h gemessen. Als er auf der B71 in Harber kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas, machte einen U-Turn, um sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Munster, weiter zum Outlet, durch den Kreisel erneut in Richtung Harber, von dort auf die A7 in Richtung Hamburg, bis zur Abfahrt Schneverdingen - Immer dicht gefolgt vom PS-starken Gefährt der Polizei des Heidekreises, in dem ein speziell ausgebildeter Fahrer am Lenkrad saß. Auf der Landesstraße in Richtung Hützel hielt der 21-Jährige an und gab auf. Als Grund für sein Verhalten nannte er Panik. Sowohl Alkohol als auch Drogen spielten keine Rolle. Sein Verhalten hat möglicherweise ernsthafte Konsequenzen, da er nicht nur auf der Autobahn zu schnell unterwegs war, sondern auch die Ortschaft Harber bei erlaubten 50 Km/h mit 130 Km/h durchfuhr. Alles aufgenommen und dokumentiert durch das Videosystem des Spezialfahrzeugs. Die Polizei geht davon aus, dass der Raser mit einem Gesamtbußgeld von rund 3.000 Euro zu rechnen hat. Außerdem dürfte ihm für eine längere Zeit der Führerschein abgenommen werden. Dabei hat der Wietzendorfer Glück im Unglück: Hätte er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, wäre der Führerschein gleich weggewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell