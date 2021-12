Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Doppelgarage in Vollbrand - zwei PKW zerstört

Kiel (ots)

Gegen 00:30 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Kiel ein Feuer im Bereich einer Garage im Königsförder Weg (Stadtteil Kiel-Mettenhof).

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand eine Doppelgarage bereits in Vollbrand. Zwei PKW befanden sich noch in dem Gebäudekomplex. Durch den Einsatz der Drehleiter und 3 C-Rohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohngebäude verhindert werden. Ein weiteres in der Nähe befindliches Gebäude wurde nur leicht beschädigt. Sowohl die Doppelgarage als auch die PKW wurden durch das Feuer komplett zertsört.

Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Gegen 03:00 Uhr konnten alle Maßnahmen beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell